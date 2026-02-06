Bruselas concluye que TikTok incumple la ley europea por su "diseño adictivo"

Logo de TikTok en una imagen de archivo. La Comisión Europea investiga a la red social por su diseño adictivo que podría afectar al bienestar de menores y usuarios vulnerables.

La Comisión Europea (CE) ha determinado, en una investigación preliminar, que la red social china TikTok vulnera la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea debido a su “diseño adictivo”, que afecta especialmente al bienestar de menores y usuarios vulnerables. La plataforma podría enfrentarse a multas de hasta el 6 % de su facturación anual mundial si no modifica estas funciones.

Entre las prácticas señaladas por Bruselas se encuentran el scroll infinito, la reproducción automática de vídeos, las notificaciones push y el sistema de recomendaciones altamente personalizado. Según la CE, estas características “alimentan la necesidad de seguir desplazándose por la pantalla” y hacen que el cerebro entre en modo piloto automático, reduciendo el autocontrol y favoreciendo comportamientos compulsivos.

Cómo el diseño adictivo de TikTok afecta a los usuarios

La investigación preliminar subraya que TikTok no evaluó correctamente los riesgos que estas funciones podían generar sobre la salud física y mental de sus usuarios. Tampoco parecen eficaces las herramientas de gestión de tiempo de pantalla ni los controles parentales, que pueden ser fáciles de eludir o requieren conocimientos adicionales de los padres para ser efectivos.

Bruselas considera que la compañía debe modificar el diseño básico de la aplicación, desactivando gradualmente funciones adictivas, implementando descansos de pantalla efectivos y adaptando su sistema de recomendaciones. Las conclusiones actuales, no obstante, no prejuzgan el resultado final de la investigación, y TikTok tiene derecho a presentar su defensa y revisar los documentos del expediente.

Estas conclusiones se producen mientras en España se debate prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, una medida que también estudian Reino Unido y Francia. La vicepresidenta comunitaria encargada de la Soberanía Tecnológica, Hena Virkkunen, aseguró que “la adicción a las redes sociales puede afectar gravemente el desarrollo mental de los niños y adolescentes”, y que la UE hará cumplir la legislación para proteger a los ciudadanos en Internet.

La CE abrió este procedimiento en febrero de 2024 tras sospechas de que TikTok ocultaba información sobre su algoritmo y su efecto adictivo, y la investigación incluyó documentos internos, datos de la compañía, entrevistas con expertos y revisión de estudios científicos sobre comportamiento compulsivo y bienestar digital.