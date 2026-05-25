Urgencias, manipulación y Bizum: qué hacer ante la estafas SMS “del hijo”

El mensaje suele ser breve, directo y apelando a la emoción: “Mamá, se me ha roto el móvil, este es mi nuevo número”. Aunque pueda parecer inofensivo, detrás de ese texto puede esconderse una de las estafas que más se ha extendido en los últimos años en España: el conocido como “fraude del hijo”. Una técnica de engaño que aprovecha la confianza familiar y el sentido de urgencia para intentar robar dinero a las víctimas.

El funcionamiento es sencillo. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por un hijo, hija o familiar cercano y aseguran que han perdido el teléfono o que se les ha estropeado. A partir de ahí, piden continuar la conversación por WhatsApp y, en poco tiempo, plantean una supuesta emergencia económica: una factura urgente, un problema con el banco o un pago que deben hacer de inmediato. El objetivo es claro: lograr una transferencia o un Bizum antes de que la víctima sospeche.

La mejor defensa frente a este tipo de fraude es mantener la calma. Si un usuario recibe un mensaje de este tipo, hay que desconfiar. Nunca se debe enviar dinero sin verificar antes la historia. Lo más recomendable es llamar al número habitual del familiar o contactar con otra persona cercana que pueda confirmar la situación.

También conviene fijarse en detalles como errores en la redacción, peticiones insistentes de dinero o excusas para no atender llamadas. Son señales habituales de alarma.

Si el usuario sospecha de una estafa, hay que bloquear el número y eliminar el mensaje. Y si ya se ha respondido o ha realizado algún pago, guardar todas las pruebas posibles (capturas de pantalla, números y justificantes) y denunciar cuanto antes ante la Policía Nacional, Guardia Civil y la entidad bancaria para frenar el fraude.