Vari Caramés, Premio Nacional de Fotografía

El fotógrafo gallego Vari Caramés (Ferrol, 1953) fue galardonado con el Premio Nacional de Fotografía 2026, dotado con 30.000 euros. El reconocimiento distingue la contemporaneidad, vigencia y aportación de su obra a la renovación cultural gallega desde los años 80, así como la amplificación de las posibilidades expresivas del medio mediante manchas, reflejos y desenfoques que rozan la abstracción pictórica. El galardón premia una trayectoria iniciada de forma autodidacta a los 15 años. Su obra se nutre de lo cotidiano, persiguiendo transformar lo ordinario en extraordinario mediante la evocación.

Entre sus temas más recurrentes destacan el mar, la calle, las estaciones de ferrocarril y los transeúntes. Respecto a sus característicos desenfoques e imperfecciones, Caramés defiende el valor del error y la sorpresa, señalando que la magia fotográfica surge a menudo del azar más que de la perfección técnica.

El artista recibió el premio con sorpresa y emoción, dedicándoselo a su esposa fallecida. La noticia coincidió con un incidente bancario tras ser víctima de un ciberataque con inteligencia artificial. “Yo a la IA le tengo mucho miedo, pero cuando se utiliza para cosas buenas e interesantes, yo aplaudo con las orejas”, confesó el galardonado quien defiende su aplicación en el ámbito creativo, en disciplinas como el cine o la fotografía.