Del ego al absurdo: las fuerzas invisibles que nos devuelve la lucidez

Nos tomamos demasiado en serio. Vivimos atrapados en la pequeña tragedia de nuestra propia importancia personal: la ofensa cotidiana, la necesidad inflexible de llevar la razón, el deseo soterrado de que el mundo gire al compás de nuestras urgencias. Sin embargo, no hay nada más frágil ni más cómico que un ego subido a un pedestal.

La respuesta habitual ante esta tiranía del “yo” suele ser la culpa o el moralismo: nos dicen que debemos aplastar el ego, volvernos humildes a la fuerza o ejercitar una santidad aburrida. Pero hay un camino mucho más perspicaz y liberador: llevar el egocentrismo hasta las últimas consecuencias de lo absurdo.

No se trata de destruir el ego, sino de aplicarle un espejo deformante. Si inflamos conscientemente nuestra soberbia hasta ver lo ridícula que resulta, la trampa se desmantela sola. Pretender que las leyes del universo se detengan porque nuestro día no ha ido según lo previsto no es una tragedia: es una comedia. Al contemplar la desproporción entre nuestra pequeñez real y nuestras pretensiones de grandeza, la gravedad se evapora.

Y lo más hermoso de esta mirada es que no nos exige renunciar a la ternura. Reírse del propio ego no implica volverse un cínico ni despreciar la condición humana; al contrario, es mirarse como quien contempla a un niño pequeño disfrazado de rey, enfadado porque su corona de cartón se ha torcido. Nos reconcilia con nuestras propias flaquezas desde la simpatía, sin solemnidad.

En este proceso de desacralización no estamos solos. A diario operan fuerzas subterráneas y silenciosas que nos empujan, querámoslo o no, hacia la plena lucidez. La primera de ellas es la certeza implacable de la finitud: el paso del tiempo y la conciencia de la muerte son los mejores disolventes de la arrogancia, pues ante el horizonte del final cualquier pataleta del orgullo se revela como un parpadeo insignificante. A esto se le suma la ironía de lo cotidiano, mediante esas pequeñas grietas del destino -el atasco inoportuno, el café derramado en la reunión importante o la lluvia que arruina el plan perfecto- que nos recuerdan que el control es una pura ilusión. Por último, basta el contraste de la mirada externa, ya sea al levantar los ojos al cielo nocturno o al contemplar el fluir anónimo de la ciudad, para comprender que nuestro gigantesco mundo interior apenas ocupa un punto imperceptible en la trama del cosmos.

Aceptar que somos una paradoja absurda no es caer en el vacío, sino inaugurar la verdadera libertad. Cuando el egocentrismo colapsa por su propio peso ridículo, lo que queda no es la nada, sino la vida desnuda: más ligera, más presente y con una lucidez capaz de sonreír ante su propia fragilidad.

Jesús Sánchez-Ajofrín Reverte

(Albacete)