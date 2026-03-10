Cae más de medio millón de euros en una aldea de 700 habitantes de Galicia con La Primitiva
MAYOR DE ESPAÑA
Un premio de más de 529.000 euros de La Primitiva cae en una pequeña aldea de unos 700 habitantes en Galicia tras el último sorteo celebrado este lunes.
Un boleto sellado en una pequeña aldea de unos 700 habitantes en Galicia ha sido agraciado con 529.269,23 euros en el sorteo de La Primitiva celebrado este lunes.
El premio corresponde a un boleto de Primera Categoría (seis aciertos). En toda España se registraron dos boletos ganadores, uno validado en el Despacho Receptor nº 30.925 de Sergude, A Coruña. Concretamente, el boleto se despachó en una gasolinera situada en Lugar Rodiño Grande, 41B, y otro a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.
La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 44, 03, 42, 26, 07 y 39, con 32 como complementario y 9 como reintegro. La recaudación total del sorteo ascendió a 9.320.575 euros.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PRESUNTO ACOSO SEXUAL
El ministro Urtasun demanda reabrir la investigación a Julio Iglesias
BECAS MEDRANO
España recupera el Erasmus Nacional para universitarios
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: martes, 10 de marzo
Lo último
CRÓNICA INTERNACIONAL
La elección de nuevo Líder Supremo tensiona más la guerra de Irán
Comer bien también se entrena
La laicidad de doble rasero