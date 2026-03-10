Cae más de medio millón de euros en una aldea de 700 habitantes de Galicia con La Primitiva

Imagen de la localidad de Galicia agraciada con más de 500.000 euros en La Primitiva

Un boleto sellado en una pequeña aldea de unos 700 habitantes en Galicia ha sido agraciado con 529.269,23 euros en el sorteo de La Primitiva celebrado este lunes.

El premio corresponde a un boleto de Primera Categoría (seis aciertos). En toda España se registraron dos boletos ganadores, uno validado en el Despacho Receptor nº 30.925 de Sergude, A Coruña. Concretamente, el boleto se despachó en una gasolinera situada en Lugar Rodiño Grande, 41B, y otro a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 44, 03, 42, 26, 07 y 39, con 32 como complementario y 9 como reintegro. La recaudación total del sorteo ascendió a 9.320.575 euros.