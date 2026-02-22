El viaje tripulado a la Luna se pospone por fallos técnicos

La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio) pospone la que iba a ser la primera misión tripulada a la Luna desde 1972 tras detectar un problema en el suministro de helio en una etapa del lanzador, lo que obligó a retirar el cohete y la cápsula Orion de la plataforma de Florida y dejó sin efecto la ventana prevista para marzo.

“Tras la interrupción del flujo de helio en la etapa de propulsión criogénica provisional del SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial), los equipos están solucionando problemas y preparándose para una probable reversión de Artemis II al VAB (Edificio de Ensamblaje de Vehículos) en el Centro Espacial Kennedy. Esto afectará casi con seguridad la ventana de lanzamiento de marzo”, explicó en redes sociales el administrador de la agencia, Jared Isaacman. Más tarde, el propio Isaacman informó de que el vehículo de Artemis II “se encuentra actualmente en una configuración segura” y reveló que se barajan varias hipótesis técnicas entre las posibles causas de la anomalía detectada, si bien no confirmó ninguna.

La resolución del fallo supuso el traslado tanto del cohete como de la cápsula Orion desde la plataforma del Centro Espacial Kennedy, en el estado de Florida, de vuelta al hangar para realizar las reparaciones pertinentes. La misión ya acumula aplazamientos previos. En un primer momento, se programó para comienzos de febrero, si bien fue pospuesta tras detectarse fugas de hidrógeno durante las pruebas. Posteriormente, la NASA llevó a cabo un ensayo general completo de la secuencia de lanzamiento -sin incluir el despegue- que llevó a Isaacman a calificar este viernes los progresos realizados como significativos.

Así, la agencia prevé nuevas oportunidades de lanzamiento a lo largo de este año, entre ellas una a principios de abril, si las condiciones técnicas lo permiten. Artemis II fue diseñada para transportar a cuatro astronautas en una travesía de unos diez días alrededor de la Luna. Su tripulación, compuesta por los estadounidenses Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman, junto al canadiense Jeremy Hansen, realizará el primer desplazamiento de seres humanos a las proximidades del satélite en más de medio siglo. La última vez que astronautas estadounidenses viajaron a la Luna fue en 1972.