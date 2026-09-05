Vídeo | La angustia de la influencer Rocío Osorno al pillar a dos ladrones en su casa mientras estaba con sus hijos

Uno de los ladrones en la casa de la influencer

La diseñadora e influencer sevillana Rocío Osorno sufrió un robo en su vivienda del Aljarafe mientras se encontraba dentro junto a sus dos hijos y su exmarido, Coco Robatto. Los hechos ocurrieron cuando la empresaria estaba en la planta superior grabando contenido para sus redes sociales.

Osorno se percató de que algo no iba bien al encontrar abierta una ventana que habitualmente permanece cerrada. Al acercarse descubrió que había personas en el interior y salió corriendo mientras pedía ayuda.

La propia diseñadora relató posteriormente lo ocurrido a sus seguidores. "Estamos todos en casa. Estaba yo justo arriba grabando cuando he entrado y, gracias a Dios, he visto la ventana abierta y me he dado cuenta de que había alguien y he salido corriendo gritando", explicó. En ese momento también se encontraba en la vivienda su exmarido, Coco Robatto, que había llegado aproximadamente una hora antes. Ambos llamaron al 112 mientras permanecían junto a sus hijos, Jacobo, de ocho años, y Luis, de seis.

Dos ladrones huyeron por la ventana

Las cámaras de seguridad de la vivienda registraron el robo. En las imágenes, difundidas por la propia Rocío Osorno, aparecen dos individuos encapuchados y con linternas registrando su vestidor y buscando objetos de valor entre cajones y estanterías, como puede verse en el siguiente vídeo.

Los delincuentes se percataron de que habían sido descubiertos cuando vieron a Osorno en el pasillo. En ese momento emprendieron la huida a través de una ventana de la vivienda. La Guardia Civil acudió al domicilio poco después, aunque los asaltantes ya habían abandonado el lugar. La diseñadora reconoció encontrarse "en shock" después de lo sucedido y advirtió a sus seguidores de que las imágenes que iba a publicar podían resultar sensibles.

Investigan si está relacionado con otros robos

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para identificar a los autores del asalto. Según trasladaron las fuerzas de seguridad a Osorno, se trataba del cuarto robo registrado esa misma noche en la zona del Aljarafe.

La investigación, en manos de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe, trata de determinar si los diferentes asaltos están relacionados y si detrás de ellos podría encontrarse el mismo grupo de delincuentes.

El suceso generó una gran alarma en el entorno de la diseñadora, especialmente porque ella y sus hijos se encontraban dentro de la vivienda cuando se produjo la entrada de los ladrones.