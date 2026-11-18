Las televisiones de Estados Unidos interrumpieron su programación durante un minuto para emitir la prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia.

Las televisiones y radios de todo Estados Unidos interrumpieron este martes su programación durante un minuto para realizar una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia. El aviso, emitido por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), no estuvo relacionado con el supuesto apagón nacional que se había difundido en redes sociales durante los últimos días.

A las 14:20 horas en Estados Unidos (20:20 horas en España), las pantallas mostraron un fondo negro con letras blancas mientras se emitían los característicos tonos del sistema de emergencia y una voz explicaba que se trataba únicamente de una prueba. El mensaje indicaba que no era necesario que la población realizase ninguna acción.

Una prueba obligatoria cada tres años

El ejercicio forma parte de las comprobaciones que se realizan cada tres años para verificar el funcionamiento del sistema nacional de alertas. En esta ocasión, a diferencia de pruebas anteriores, el aviso se transmitió únicamente a través de televisiones y radios, sin activar los teléfonos móviles de los ciudadanos.

Los tonos utilizados durante la prueba son los mismos que acompañan las alertas de emergencia que reciben los estadounidenses y tienen su origen en el antiguo sistema de radiodifusión de emergencia creado en 1963.

El simulacro coincide con varios fallos tecnológicos

La prueba se ha producido además después de varios incidentes informáticos y problemas de comunicaciones registrados en Estados Unidos durante los últimos días.

Entre ellos se encuentra una caída de Microsoft que afectó durante horas a Outlook y otros servicios, problemas de comunicaciones que llevaron a la Administración Federal de Aviación (FAA) a suspender temporalmente los vuelos y fallos en los servicios de banca online de varias entidades.

Este martes, además, IKEA y Zoom sufrieron ciberataques que afectaron a sus páginas web, mientras que también se informó de una caída de la red interna de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

La coincidencia de estos incidentes con el simulacro había alimentado en redes sociales diferentes teorías sobre un supuesto apagón nacional, aunque la interrupción de las emisiones de televisión y radio estaba prevista y correspondía exclusivamente a la prueba oficial del sistema de alertas.