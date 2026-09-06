Video | Bad Bunny hace historia: su espectáculo del Super Bowl gana siete Emmys

Bad Bunny durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del pasado mes de febrero.

Bad Bunny suma un nuevo reconocimiento a su carrera. El artista puertorriqueño ha conseguido su primer Emmy gracias al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, celebrado el pasado mes de febrero en California. El show, uno de los grandes acontecimientos televisivos del año, logró un total de siete galardones en los Creative Arts Emmys.

El espectáculo, titulado The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny, partía con nueve nominaciones y terminó convirtiéndose en uno de los grandes triunfadores de la ceremonia celebrada en Los Ángeles.

Además del reconocimiento para Bad Bunny por su trabajo como intérprete y productor, el espectáculo fue premiado en categorías como dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, dirección técnica, iluminación y dirección de un programa especial. También recibió el galardón al mejor especial de variedades en directo.

El artista protagonizó en febrero un espectáculo interpretado prácticamente en su totalidad en español, con apariciones de Lady Gaga, Ricky Martin y Los Pleneros de la Cresta. La actuación estuvo marcada también por sus referencias a Puerto Rico y a la identidad latinoamericana.

Con estos siete premios, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl se convierte en uno de los más premiados de la historia de los Emmy, mientras Bad Bunny incorpora a su palmarés un reconocimiento hasta ahora inédito en su trayectoria.

La gala principal de los Emmy 2026 se celebrará el próximo 14 de septiembre en Los Ángeles.