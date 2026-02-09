El boricua Bad Bunny regala una camiseta como la usada en la Super Bowl a los trabajadores de Zara: "Nos vemos pronto"

La música hispanoamericana fue celebrada ampliamente este domingo durante el descanso del emblemático Super Bowl de la NFL. El evento a cargo del cantante puertorriqueño Bad Bunny fue música pero también tradición e identidad, con el notable detalle de vestir un outfit confeccionado por Zara, la empresa gallega. La elección del compositor puertorriqueño no pasó inadvertida y luego de su rotundo éxito, este quiso tener un detalle con la empresa.

La sorpresa fue recibida en concreto por los trabajadores de la sede de Inditex en Arteixo. El personal se encontró este lunes con una camiseta como la que lució Bad Bunny en su actuación. En ella estaba la fecha de la Super Bowl y una nota en la que se podía leer: "Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!".

En lo que parece una promesa de estar por Galicia próximamente, el conejo malo en conjunto con Zara impulsó esta mega acción de marketing dándole un matiz de acción social.

Vesturio de Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl de la NFL. | Charles Baus / Zuma Press / ContactoPhoto

Bad Bunny, nombre artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio, fue el encargado de protagonizar el espectáculo en el descanso de la Super Bowl 2026, celebrado en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, en la madrugada de este domingo. Una actuación con la que no solo reivindicó el alma latina de América, sino que también envió mensajes a través de su vestimenta y que ha tenido una profunda repercusión.

En este caso, el artista puertorriqueño se decantó por un outfit completo de la marca gallega Zara, formado por camisa, corbata, pantalones chinos y camiseta deportiva de linebacker, que recordaba a las equipaciones de fútbol americano.

Una de las prendas más destacadas fue la camiseta deportiva, igual a la que han recibido este lunes los trabajadores de Zara en Arteijo, una pieza “custom” en la que podía leer “Ocasio” y el número 64. La primera una clara referencia a su apellido materno y un homenaje a ella, del número en el frontal de la camiseta los fans presumen que sea el año en el que nació su madre.

En la segunda parte del show, el artista se quitó la camiseta deportiva que llevaba y apareció con una blazer cruzada con doble botonadura en el mismo tono.

Declaraciones de Zara

Para la compañía gallega el objetivo fue “ayudar a completar la visión de Benito”, una visión que incluyó de igual manera a bailarines, la banda y la orquesta; una forma de “crear una narrativa visual coherente a lo largo de toda la actuación”.

Según declaraciones de la empresa a la revista GQ “la visión de Benito dio forma a todo, desde la paleta de colores hasta los diseños y los detalles específicos de las prendas”. El vestuario de este evento no se trataba solamente de tener un “look” y pónerselo al cantante sino de desarrollar un proceso “para garantizar tanto la estética como la funcionalidad física que exige una actuación en directo”.