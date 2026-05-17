Vídeo | Bulgaria gana Eurovisión 2026 en una final marcada por la polémica con Israel

La cantante búlgara DARA se proclamó vencedora de la 70 edición del Festival de Eurovisión con el tema Bangaranga, en una gala celebrada este sábado en el Wiener Stadthalle de Viena. Bulgaria logró así su primer triunfo histórico en el certamen tras sumar 516 puntos entre jurado profesional y televoto.

La candidatura búlgara dominó ambas votaciones: recibió 204 puntos del jurado y otros 312 del televoto, imponiéndose con claridad al resto de participantes.

Israel, representada por Noam Bettan con la canción Michelle, terminó en segunda posición con 343 puntos, en una edición marcada por la controversia en torno a la participación israelí debido a la ofensiva militar en Gaza.

Durante la lectura del televoto, Israel llegó a situarse momentáneamente en cabeza, momento en el que parte del público reaccionó con abucheos y gritos de “Free Palestine” dentro del recinto. Al finalizar su actuación, Bettan pronunció el lema “Am Yisrael Chai” (“El pueblo de Israel vive”).

Fuera del pabellón vienés, miles de personas participaron en protestas propalestinas bajo el lema No stage por genocide (“Ningún escenario para el genocidio”), con presencia de numerosas banderas palestinas.

El podio lo completó Rumanía, tercera con 296 puntos. Australia fue cuarta e Italia quinta. Por su parte, Finlandia, una de las grandes favoritas según las apuestas previas, finalizó en sexta posición.

RTVE emitió un mensaje de apoyo a Gaza

España no participó este año en la gran final por primera vez desde su debut en 1961 y RTVE optó por no retransmitir el concurso. En su lugar, emitió un especial musical presentado por Jesús Vázquez.

Antes del inicio de la gala, la cadena pública difundió un mensaje en apoyo a Gaza: “Eurovisión es un concurso, los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Gaza”.

La edición de 2026 estuvo presentada por Victoria Swarovski y Michael Ostrowski y reunió a 25 países en la final celebrada en Viena. Tras la victoria de DARA, Bulgaria será la anfitriona de Eurovisión 2027.