Vídeo | Un fallo eléctrico deja sin emisión a La 1 y al Canal 24 Horas durante casi 20 minutos

El momento en que regresó la emisión a La 1 y 24 Horas.

La 1 y el Canal 24 Horas de RTVE quedaron sin emisión durante cerca de 20 minutos en la mañana de este viernes debido a un “corte eléctrico”, según han confirmado fuentes de la corporación pública.

La incidencia se produjo a las 8.09 horas, cuando se interrumpió la emisión del programa ‘La Hora de La 1’, presentado por Silvia Intxaurrondo, así como la señal del Canal 24 Horas, que emitía el mismo contenido en directo.

Según las fuentes consultadas, el problema se debió a “un fallo de un automático” que ya había registrado incidencias el jueves anterior.

Emisión interrumpida

Durante el corte, RTVE sustituyó la programación por una cortinilla genérica con el logotipo corporativo en azul. La señal regresó a las 8.28 horas, momento en el que Silvia Intxaurrondo explicó en directo lo sucedido.

“Hemos sufrido un corte de electricidad de una naturaleza que no conocemos que ha hecho que se interrumpiese nuestra emisión”, señaló la presentadora al retomar el programa.

La periodista agradeció además el trabajo de los equipos técnicos y de producción de RTVE para restablecer la señal “en tiempo récord”, destacando la coordinación entre los distintos controles y departamentos de Prado del Rey.

Tras el incidente, el programa continuó con normalidad y recuperó su tertulia política habitual.