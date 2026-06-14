Vídeo | Una joven brasileña muere tras una negligencia durante un salto de puénting

El peor de los miedos de cada una de las personas que deciden practicar el puenting o bungee jumping es que la cuerda de seguridad falle o que no sea colocada. Esta situación puede provocar una tragedia.

Esto es lo que sucedió en Brasil hace unos días. La influencer fitness Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, conocida en redes como dudz.rodrigues, murió tras ser lanzada desde el Ponte do Esqueleto, en la ciudad de Limeira (Sao Paulo).

La jóven brasileña de 21 años fue lanzada por tres hombres al frente de la actividad de riesgo sin la cuerda de seguridad y desde una altura de 40 metros. Tras realizarse la cuenta regresiva se produjo el lanzamiento.

Una vez lanzada, muchos de los asistentes comenzaron a gritar advirtiendo que la cuerda de seguridad no había sido colocada. En las imágenes se puede apreciar una cuerda enrollada por detrás de la jóven brasileña y sin ser colocada.

Muchos usuarios en redes sociales se dieron cuenta de una publicación de la joven antes del accidente. En ella se preguntaba “¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”

Tras el accidente las autoridades brasileñas detuvieron a seis personas entre ellos los propietarios de la empresa encargada de estas actividades de deportes de riesgo, que tuvieron que cerrar y eliminar todos sus perfiles de redes sociales.

Publicación de la jóven brasileña fallecida minutos antes. | Redes sociales

Medios locales apuntan que dos de los responsables de la actividad salieron huyendo para refugiarse entre la selva antes de ser localizados por un helicóptero. Las autoridades locales abrieron una investigación y los responsables podrán ser investigados por homicidio con dolo eventual.

Un caso que causó conmoción en Brasil y que reabrió el debate sobre la regulación de este tipo de actividades extremas que se realizan en puentes urbanos de distintas partes del mundo.