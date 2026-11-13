Vídeo | Liberan a un tigre para grabar un TikTok y acaba matando a un joven de 19 años

Un tigre en el vídeo grabado en una finca de Lahore (Pakistán) que terminó con la muerte de un trabajador de 19 años tras el ataque del animal.

Un joven de 19 años ha muerto en Pakistán tras ser atacado por un tigre que había sido sacado de su jaula para grabar un vídeo destinado a TikTok. El suceso ocurrió este miércoles en una finca de Lahore, hasta donde había acudido un creador de contenido para realizar imágenes junto al felino.

Según ha informado la Policía de Lahore, el animal fue liberado de su jaula y atacó a uno de los trabajadores de la propiedad, que sufrió heridas de extrema gravedad. El joven fue trasladado a un hospital, pero falleció poco después como consecuencia de las lesiones.

Por el momento, tres personas han sido detenidas por su presunta relación con lo ocurrido: el propietario de la finca, el creador de contenido conocido como Nouman Hassan y una tercera persona.

Intentaron ocultar que el ataque fue de un tigre

Uno de los aspectos que centran la investigación policial es el supuesto intento de ocultar las circunstancias reales de la muerte del trabajador. Según las autoridades, después del ataque se trató de atribuir las heridas a otro animal. En concreto, la Policía ha explicado que se intentó hacer pasar el suceso por el ataque de un perro para ocultar lo ocurrido.

Sin embargo, las pesquisas permitieron determinar que el responsable de las lesiones había sido un tigre que acababa de ser liberado de su jaula para participar en la grabación del vídeo.

El animal, bajo custodia de las autoridades

Tras el incidente, el tigre ha sido entregado a las autoridades de vida silvestre de Pakistán, que se han hecho cargo de él. La investigación continúa abierta para esclarecer las responsabilidades y determinar, entre otras cuestiones, si la finca disponía de los permisos necesarios para mantener un animal de estas características y si contaba con las medidas de seguridad exigibles.

Los investigadores también examinan las posibles negligencias relacionadas con la liberación del felino y las condiciones en las que se organizó la grabación que terminó con la muerte del joven trabajador.