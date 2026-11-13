La Fiscalía denuncia a TikTok en España por difusión de material de abuso sexual infantil y pide su retirada "inmediata"

La Fiscal de Sala de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado, Elvira Tejada de la Fuente, ha presentado este viernes denuncia contra la entidad TikTok Technologies Spain SL ante la Plaza de Guardia del Tribunal de Instancia de Madrid para que investigue posibles delitos relacionados con la difusión de material de abuso sexual infantil que hubieran podido perpetrarse en la plataforma.

Relacionado La Unión Europea exige a TikTok que cambie su algoritmo por los efectos perjudiciales de los vídeos recomendados

Así lo ha dado a conocer el Ministerio Fiscal, que ha detallado que, en su escrito, la Fiscal de Sala solicita a la autoridad judicial que incoe el oportuno procedimiento judicial, la declaración de secreto de las actuaciones y la práctica de las correspondientes diligencias de investigación para la determinación de los hechos y sus posibles responsables.

Además, la Fiscal de Sala de Criminalidad Informática solicita "con carácter urgente e inmediato" la retirada de los contenidos de abuso denunciados.

El pasado 11 de noviembre la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, decidió designar a la Fiscal de Sala de Criminalidad Informática la investigación de los posibles delitos denunciados por el medio Maldita.es. En la denuncia se hacía constar que la entidad denunciante había tenido conocimiento de actividades relacionadas con la publicación, difusión y venta de material de abuso infantil en la plataforma TikTok.

También se indicaba que desde la red social se recomiendan contenidos de esa misma naturaleza a los que se puede acceder en esa plataforma o en otras, además de transmisiones en directo con menores a cambio de compensaciones económicas.

Los denunciantes comparecieron ante la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática a fin de ratificar su denuncia y presentar ante la Fiscalía el material probatorio. La Fiscal de Sala, tras las oportunas diligencias y comprobaciones, ha presentado hoy la denuncia ante la autoridad judicial.

El pasado lunes, Maldita.es publicó una investigación en la que asegura haber identificado más de mil vídeos de TikTok con material de abuso sexual infantil explícito. De ellos, ha denunciado a la plataforma una muestra de 50 como contenido ilegal, que acumulaban 8,8 millones de visualizaciones y más de 148.000 "me gusta".

Según la organización, TikTok solo ha borrado cinco de esos vídeos (el 10%) y ha bloqueado otros 13 (el 26%) únicamente en España. En el 6% de los casos no ha dado respuesta y en el 58% restante ha considerado que no infringen ni la ley ni sus normas, aunque más de la mitad de estos últimos fueron retirados en las 72 horas posteriores a las denuncias. Pasado ese plazo, el 38% de las cuentas denunciadas seguía activo.

TikTok, por su parte, aseguró que mantener su plataforma como un entorno seguro para los usuarios representa su "máxima prioridad" y acusó a Maldita de negarse a compartir íntegramente sus hallazgos sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en la plataforma, lo que les impide retirar este contenido.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidió el martes a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que paralice la actividad de TikTok en España con carácter excepcional, al amparo del artículo 66 del Reglamento General de Protección de Datos, tras la investigación de Maldita.es sobre material de abuso sexual infantil en la plataforma.

En su caso, la AEPD ordenará el bloqueo de los enlaces y contenidos de TikTok que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores, una vez analizados dichos contenidos y la información solicitada a la plataforma.