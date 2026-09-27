Vídeo | Robbie Williams improvisa un concierto en la calle para sus fans tras cancelar su show en Perú
"ANGELS"
El cantante británico Robbie Williams improvisa un show en la calle cantando "Angels" ante sus seguidores en Perú tras suspender su concierto por causas ajenas a la organización
El cantante británico Robbie Williams ha protagonizado un emotivo gesto con sus seguidores en Perú tras verse obligado a suspender el concierto que tenía previsto ofrecer.
Tras confirmarse la cancelación de la actuación por motivos ajenos a la organización, el artista salió al exterior de las instalaciones para dirigirse directamente a los fans allí congregados. "Estoy destrozado por no poder hacer el concierto esta noche. Es algo que escapa completamente a nuestro control, no tiene nada que ver con nosotros", afirmó el músico visiblemente afectado.
Williams prometió regresar al país "en cuanto sea posible" y, para compensar la cancelación, propuso ofrecer un pequeño recital en plena calle. Ante el entusiasmo del público, el artista interpretó a capela su célebre éxito "Angels", coreado al unísono por sus seguidores.
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