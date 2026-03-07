El viral deseo de Delia, una abuela gallega de 91 años:" Antes de morir quiero fumar un porro"

Delia Moledo, una abuela de 91 años de Ferrol, se ha convertido en toda una sensación en redes sociales gracias a su humor irreverente y sus anécdotas. Sus historias virales van desde cuando le pegó un puñetazo a un hombre por no querer bailar con él hasta su reacción al ver al actor Theo James: “Este tío es una lancha de desembarque”.

Recientemente, Delia sorprendió a todos con su último deseo antes de morir: fumar un porro. Con total sinceridad, confesó que no se atrevería a fumarlo entero, pero que "medio porro sí", y que incluso podría fumarse uno cada día si eso le "ayudara a subir las escaleras".

Sus vídeos rondan el millón de reproducciones, generando comentarios llenos de humor y admiración, como “Dime la dirección, te mando para la abuela gratis” o “Mi abuela una vez quiso probarlo y estuvimos casi una hora riéndonos”.

El carisma de Delia radica en su naturalidad y en cómo rompe con los estereotipos de la vejez. Con su descaro y espontaneidad se ha ganado el cariño de miles de usuarios en internet, aunque a veces todavía no se lo cree: "¿Le vas a decir a tu padre que tengo 5.000 personas? Va a flipar".