WhatsApp permite permite elegir el día y la hora exactos para enviar un mensaje, tanto en conversaciones individuales como en grupos.

WhatsApp ha comenzado a desplegar una de las funciones más esperadas por sus usuarios: la posibilidad de programar mensajes para que se envíen automáticamente en una fecha y hora determinadas. La herramienta ya está llegando a dispositivos Android y iPhone, aunque su disponibilidad será progresiva durante las próximas semanas.

La nueva función permite dejar preparado un mensaje con entre 10 minutos y 14 días de antelación. Además de texto, también se pueden programar fotografías y vídeos. El destinatario recibirá el contenido como cualquier otro mensaje y no sabrá que había sido programado previamente.

Cómo programar un mensaje en WhatsApp

El proceso para utilizar esta nueva herramienta es sencillo:

Abre la conversación, ya sea un chat individual o un grupo. Escribe el mensaje que quieres enviar y, si lo deseas, añade una foto o un vídeo. En lugar de pulsar una vez el botón de enviar, mantenlo pulsado. WhatsApp mostrará un selector para elegir la fecha y la hora. Confirma la programación y el mensaje quedará pendiente hasta el momento indicado.

La función también permite consultar los mensajes que están programados y eliminarlos antes de que se envíen. Si se elimina uno, el destinatario no recibe ninguna notificación.

¿Se enviará si el móvil está apagado?

Una de las características más llamativas de esta novedad es que el teléfono no tiene que estar encendido ni tener batería en el momento en el que debe enviarse el mensaje.

WhatsApp asegura además que estos envíos mantienen el cifrado de extremo a extremo, al igual que el resto de conversaciones personales de la plataforma.

¿Qué ocurre si se programa un mensaje en un grupo?

En los grupos existe una particularidad. Según la información publicada por WABetaInfo, WhatsApp toma como referencia a los integrantes que forman parte del grupo en el momento en que se programa el mensaje.

Así, si una persona se incorpora al grupo después de que se haya programado el envío, no recibirá ese mensaje cuando llegue la hora fijada.

¿Por qué todavía no aparece la función?

El despliegue de los mensajes programados se está realizando de forma gradual, por lo que todavía puede no estar disponible en todos los teléfonos.

WhatsApp ha comenzado a activarla tanto en Android como en iOS y continuará extendiéndola durante las próximas semanas. Si la opción no aparece al mantener pulsado el botón de enviar, lo recomendable es comprobar que la aplicación está actualizada y esperar a que la función se active en la cuenta.

Para qué puede servir programar mensajes

La herramienta puede resultar especialmente útil para felicitaciones de cumpleaños, recordatorios, avisos de trabajo o mensajes que deban llegar a una hora concreta.

También permite preparar con antelación comunicaciones para familiares, compañeros o grupos, sin necesidad de acordarse de abrir WhatsApp justo en el momento en que se quiere realizar el envío.