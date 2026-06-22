X, red social de Elon Musk, registra problemas en su funcionamiento en España

X (Twitter), red social de Elon Musk, presentó fallos de funcionamiento en varias zonas de España. Los usuarios comenzaron a detectar fallos en su uso en torno a las 15:40 horas.

Los principales fallos detectados son una carga incorrecta en ambas versiones de la aplicación, web y móvil , o incidencias con el asistente de inteligencia artificial Grok.

Los últimos reportes apuntan que estas incidencias han descendido pero aún se mantienen algunos problemas sobre todo en la aplicación para móvil de esta red social.