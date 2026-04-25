Yago de la Cierva, coordinador del viaje del papa a España: “La polémica con Trump ha reforzado el prestigio del Papa”

Pregunta. ¿Cómo se empieza a organizar un acto de estas dimensiones?

Respuesta. Lo primero es la decisión del papa, que acepta una invitación, entonces los obispos del país empiezan a prepararse y se forma un comité organizador, que se encarga del contenido de los eventos, de la organización, la logística, de buscar el dinero para financiarlo y de movilizar a los voluntarios. Es un gran evento que tiene mucha complejidad, pero que tiene la alegría de que la gente quiere muchísimo al papa y que todo el mundo se alegra cuando les dices que viene a tu país.

P. ¿Por qué España?

R. Pues esa es una magnífica pregunta para el papa. El papa Francisco quería ir a Canarias, lo había anunciado y los preparativos estaban en marcha. Cuando enferma y luego fallece, el papa León lo recibe en herencia. Luego, viene Barcelona, que ya se estaba preparando porque se cumple el centenario de Antoni Gaudí y está a punto de terminarse la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia. Y el arzobispo de Barcelona, cardenal Romella, le invitó y el papa aceptó. Y a continuación el papa llamó al arzobispo de Madrid y le dijo, quiero ir a Madrid. La fecha del centenario de Gaudí estaba fijada, 10 de junio, y antes viene a Madrid, que es un deseo explícito del papa, por delante de Argentina o su propio país, Estados Unidos o Perú. Madrid tiene una ventaja, que es un fin de semana y se puede venir del resto de España.

P. El lema es “Alzad la mirada”. ¿Por qué esta elección?

R. Alzad la mirada es una frase del Evangelio, que Jesús ve a los apóstoles preocupados y les dice, alzad la mirada y mirad que los campos están preparados para la siega. Es un mensaje muy optimista, como diciendo, estás con problemas pequeñitos, alza la mirada, mira que hay muchos motivos de esperanza. Por eso es un lema que propusimos al papa y que aceptó.

P. En tiempos convulsos los dineros son importantes. ¿Cómo se va a financiar?

R. Son tres comunidades autónomas muy distintas. Canarias fue la primera que prometió una ayuda económica, también porque nunca un Papa ha ido a Canarias. Para ellos es una fiesta increíble y el entusiasmo social es compartido también por los políticos. Luego, sabemos que la Generalitat también va a ayudar económicamente, porque es una visita muy importante y Madrid, por parte de la comunidad autónoma nos va a ayudar, y el ayuntamiento con cesión de locales y en la colaboración de la seguridad. Estamos buscando el apoyo de la sociedad civil, con muchos pequeños donativos y con algún donativo grande de grandes empresas.

P. Este es un papa poco mediático, también lleva poco tiempo, pero se ha visto envuelto en una polémica con Trump. ¿Cómo lo analizan en el marco de esta visita?

Necesitamos voces desde la ética y decir a las autoridades públicas que hay que trabajar juntos, que la paz es necesaria, que la guerra nunca es la solución y que el bien común está por encima de las divisiones ideológicas

R. Es un papa bastante desconocido y por eso la visita a España tiene especial interés para conocer a un líder espiritual muy importante en todo el mundo. La polémica con el presidente Trump ha reforzado el prestigio del papa León, en el sentido de que es una persona de principios que se atreve a decir la verdad al poder. Todo el mundo, sobre todo en esta situación de guerras, necesitamos voces desde la ética y decir a las autoridades públicas que hay que trabajar juntos, que la paz es necesaria, que la guerra nunca es la solución y que el bien común está por encima de las divisiones ideológicas. Es una visita muy oportuna y espero que el papa pueda lanzar mensajes muy importantes, no solo para España, sino también para Europa.

P. Un tema sensible en España son los abusos. ¿Estará el papa con las víctimas?

R. Pues no lo sabemos. El papa se encuentra con las personas que le piden y decide cuándo hacerlo. Pero nunca se quiere convertir en espectáculo. El papa cuando recibe a las víctimas, lo hace para ayudarles en el proceso de sanación y, cuando se trata de abusos en la Iglesia, también para pedirles perdón. Pero eso siempre tiene lugar a puerta cerrada y después se comunica.

P. ¿Prevén que Galicia colabore de alguna forma?

R. Yo animo a los gallegos a que se vengan a Madrid, para que paladeen cómo es una visita del papa y preparen la de Santiago el año que viene.

P. ¿Cree que sí?

R. Tenemos jubileo y hay muchos motivos para que el papa vuelva a venir. En una ocasión, el cardenal de Madrid le preguntó al papa si, aparte de estas ciudades, habrá más y le dijo que es la primera visita a España, voy a hacer más. Creo que los gallegos estamos en primera línea de la siguiente.

P. En un momento en que la verdad cotiza a la baja, ¿qué les han comentado desde la Santa Sede sobre lo que quiere transmitir el papa?

No sabemos lo que nos va a decir, sí que le vamos a contar, porque es un papa que se documenta mucho, que escucha mucho.

R. El papa y sus equipos nos están pidiendo que les contemos los desafíos que tiene la Iglesia y la sociedad española, para que él pueda dirigirnos un mensaje. No sabemos lo que nos va a decir, sí que le vamos a contar, porque es un papa que se documenta mucho, que escucha mucho.

P. Cambiando de asunto y sobre su “expertise” en gestión de crisis, leí en un artículo que escribió tras la pandemia sobre que las grandes olas llegan en series de tres, ¿cuál es la serie de tres que nos espera?

R. (Risas) Me dedico a ayudar a empresas en gestión de crisis, pero no profeta. Sí que veo tres grandes fuentes de posibles crisis. Primero la polarización política, en vez de pensar en lo que los une, piensan en que están totalmente divididos, el que es distinto de mí es mi enemigo. Luego, tenemos todo el problema social, con la baja natalidad, el envejecimiento del país y la falta de vivienda. El clima social está tenso y se entiende la inmigración como amenaza. Eso afecta mucho a las empresas, porque el entorno es inestable y hace que no inviertan. Y luego están los desafíos tecnológicos. Las empresas harían muy bien en preparar escenarios.

P. ¿Quiénes son peores enfermos en la crisis, las empresas o los partidos políticos?

R. Las empresas son muchísimo más razonables, porque trabajan para el largo plazo y tienen que rendir cuentas a sus accionistas, a sus empleados, a sus clientes y a los reguladores. Los partidos políticos funcionan con un ciclo muy corto y da la impresión que la sociedad española no es suficientemente exigente. Si se confirma la visita del papa León a las Cortes sería una magnífica noticia para la sociedad civil, de tal manera que el papa le diga a los políticos que trabajen más por el bien común. n