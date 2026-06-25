Nuevo caos ferroviario en Ourense: una avería obliga a desalojar a 500 personas en Taboadela de madrugada

El tren que tenía que cubrir la noche del miércoles el trayecto entre Madrid y Vigo sufrió a su paso por Ourense una avería que obligó a evacuar a los pasajeros. Fue sobre las dos de la mañana cuando a los servicios de emergencia les llegó el aviso para el desalojo del convoy, cuyos pasajeros llevaban en su interior en torno a tres horas parados en la zona de Taboadela, un poco antes de la estación.

En la alerta les informaban de que iban a avanzar muy lentamente hasta la estación de Taboadela para hacer allí el desembarque de las personas. Con este fin se desplazaron hasta el lugar efectivos de los bomberos de San Cibrao, GES de Pereiro, Guardia Civil y personal de ADIF.

La evacuación comenzó a las dos de la mañana y se prolongó más de hora y media, hasta casi las 04,00 horas. Según fuentes consultadas por este periódico, fueron desalojadas en torno a 500 personas, algunas incluso con movilidad reducida. Finalmente, la evacuación fue un éxito y no resultó ningún pasajero herido.

Testigos presentes en la evacuación relataron que había mucho cabreo entre los pasajeros, quienes se quejaban de la falta de mantenimiento de los trenes. Una de ellas manifestó su descontento a través de las redes sociales: “Dos horas parados cerca de Ourense por avería, la ‘solución’: bajar en estación random, tren más pequeño hasta Ourense y allí repartirnos entre trenes y buses; niños pequeños agotados; cada vez peor la red ferroviaria".

El de este miércoles fue un nuevo capítulo en los problemas con los trenes, que están generando un gran hartazgo entre los usuarios.