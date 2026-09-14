Galería | Todos los diseños presentados por Adolfo Domínguez en su regreso a la Fashion Week, en fotos

El desfile de la firma ourensana Adolfo Domínguez , celebrado este lunes 14 de septiembre en la jornada inaugural de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, estuvo marcado por el inesperado debut del cantante Pablo Alborán como modelo de pasarela. La incorporación del color, los diseños anchos y cómodos, así como un estilo más urbano marcan la colección presentada.

La jornada inaugural de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha vivido uno de sus momentos más comentados con el regreso de Adolfo Domínguez a los desfiles de la capital. La firma ourensana ha vuelto al calendario madrileño compartiendo un arranque de edición repleto de sedes emblemáticas junto a marcas como Pedro del Hierro y Simorra, marcando una clara declaración de intenciones en su estrategia de presentación.

Para la ocasión, la casa de moda decidió alejarse del recinto habitual de IFEMA y trasladar su propuesta al Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela. Este escenario botánico permitió integrar la exuberante vegetación y la estructura acristalada del espacio con el concepto conceptual del desfile, creando un diálogo visual entre el entorno natural y las prendas.

En el plano de diseño, la colección se mantuvo fiel a la filosofía histórica de Adolfo Domínguez centrada en la elegancia relajada. La pasarela exhibió propuestas dominadas por líneas fluidas, tejidos ligeros y cortes orgánicos en una gama de tonos neutros. La confección sobria y atemporal de la marca buscó así una conexión directa con la naturaleza del enclave, consolidando un exitoso retorno a los focos de la moda nacional.

Otro de los grandes protagonistas fue el cantante malagueño Pablo Alborán, quien reapareció públicamente tras superar recientemente un cuadro de neumonía, que provocó su baja del Festival de la Luz, para realizar su debut absoluto como modelo. Ejerciendo como estrella invitada de la firma, Alborán fue el encargado de clausurar la pasarela luciendo uno de los estilismos principales de la colección, acaparando la atención de los asistentes en su estreno en el mundo del modelaje.