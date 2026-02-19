El Concello de Toén, harto de los sucesivos cortes de electricidad, urge medidas

El Concello de Toén ha dicho basta ante los sucesivas faltas de suministro en el municipio. El alcalde, Ricardo González, ha realizadouna reclamación formal, a través de la Consellería de Industria, a UFD-Naturgey en la que expone que los cortes están por encima de lo razonable y le solicita información de los motivos por los que se producen. Además, el regidor le pide a la distribuidora eléctrica datos sobre si el volumen de incidencias es igual o superior al de la media de la comarca de Ourense y que le concrete si pusieron en marcha medios para mejorar el servicio.

“Con demasiada frecuencia tenemos microcortes de abastecimiento que nunca hemos sabido a qué se deben y esperamos que si es por trabajos de mantenimiento nos avisen previamente”, indica González. Solo desde el día 27 de enero, el Concello sufrió tres episodios de incidencias, permaneciendo en el primero de ellos casi ocho horas sin luz.

“La semana pasada, el lunes y el miércoles, volvimos a tener idas y venidas de luz sin que nadie nos explicase nada. UFD nos indicó que la mayoría de usuarios estuvieron entre 15 y 30 minutos sin luz, pero el problema es que fue en un periodo de cinco horas, con lo que si tienes por ejemplo un bar, un horno o una ferretería pues es un auténtico desastre para el empleo, al igual que para la vida particular”, explica el alcalde de Toén.

Además del escrito, está previsto que hoy se reúnan Ricardo González, el director general de Planificación Enerxética y responsables de UFD para tratar el asunto en busca de una solución para los vecinos.