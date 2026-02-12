TEMPORAL
Vídeo | El espectacular incendio de un tendido de 400 voltios que provocó un apagón en varias zonas de las afueras de Ourense

VARIAS HORAS

Un fuego en una línea eléctrica de 400 voltios en Sobrado do Bispo causó un corte de suministro de más de dos horas en varias zonas de las afueras de Ourense.

Imagen del incendio en el tendido eléctrico

Un incendio registrado a última hora de la tarde del miércoles en un tendido eléctrico de 400 voltios en Sobrado do Bispo provocó un apagón que afectó durante más de dos horas a varias zonas situadas a las afueras de la ciudad de Ourense.

Según testigos, el aviso por el fuego en la línea eléctrica se produjo durante la tarde y, en torno a las 20:50 horas, comenzó a registrarse un corte en el suministro eléctrico que duró al menos dos horas y media. Los Bomberos de Ourense han compartido imágenes del momento.

Zonas afectadas

El apagón afectó, entre otras áreas, a la parroquia de Castro de Beiro, donde vecinos han confirmado la interrupción del servicio. Por el momento no han trascendido datos sobre la extensión exacta de la incidencia ni sobre el número de abonados afectados.

