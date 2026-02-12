Vídeo | El espectacular incendio de un tendido de 400 voltios que provocó un apagón en varias zonas de las afueras de Ourense
VARIAS HORAS
Un fuego en una línea eléctrica de 400 voltios en Sobrado do Bispo causó un corte de suministro de más de dos horas en varias zonas de las afueras de Ourense.
Un incendio registrado a última hora de la tarde del miércoles en un tendido eléctrico de 400 voltios en Sobrado do Bispo provocó un apagón que afectó durante más de dos horas a varias zonas situadas a las afueras de la ciudad de Ourense.
Según testigos, el aviso por el fuego en la línea eléctrica se produjo durante la tarde y, en torno a las 20:50 horas, comenzó a registrarse un corte en el suministro eléctrico que duró al menos dos horas y media. Los Bomberos de Ourense han compartido imágenes del momento.
Zonas afectadas
El apagón afectó, entre otras áreas, a la parroquia de Castro de Beiro, donde vecinos han confirmado la interrupción del servicio. Por el momento no han trascendido datos sobre la extensión exacta de la incidencia ni sobre el número de abonados afectados.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PRECIPITACIONES PERSISTENTES
La lluvia golpea también a la salud de los ourensanos: "Puede agravar problemas como la ansiedad"
Lo último
CENTROS VALENCIANOS EN EL EXTERIOR
Convenio entre el Consell, el Ayuntamiento de València y la Junta Central Fallera para facilitar la participación de los CEVEX en las Fallas