COMBATE CONTRA LOS INCENDIOS
Cuarenta bomberos búlgaros se formarán en Toén para luchar contra los fuegos
COMBATE CONTRA LOS INCENDIOS
Cuarenta bomberos búlgaros viajarán, en dos grupos de 20, a lo largo de julio en Toén para formarse con el personal de prevención y extinción de incendios en el Centro Integral de Loita contra o Lume, donde conocerán los métodos, procedimientos y herramientas empleadas por el Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPIF) da Xunta. Según informó la Consellería de Medio Rural, el objetivo es fomentar el aprendizaje mutuo y el intercambio de conocimientos, tanto a nivel técnico como operativo.
Esta formación se enmarca dentro de una iniciativa que permite que profesionales de otros países conozcan de primera mano la realidad y las estrategias de extinción del sur de Europa, donde hay amplia experiencia en esta materia.
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