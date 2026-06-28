Niñas quemadas por los likes

Las redes sociales han pasado de ser un complemento a constituir el entorno cotidiano de adolescentes y niñas. Pero dentro de esta normalidad digital emerge una desigualdad preocupante: las niñas sufren un impacto mayor por la adicción a las plataformas.

Los datos confirman el patrón. Las chicas muestran tasas más altas de uso problemático, mayor vulnerabilidad a la comparación constante y efectos más severos en la salud mental. La obsesión por la imagen corporal, la validación externa mediante likes y la exposición a contenidos dañinos se concentran en ellas. No es casualidad: la arquitectura de las redes está diseñada para maximizar la atención, y las niñas, en una etapa crítica de desarrollo, son más sensibles a sus mecanismos.

El problema no es solo individual. Es estructural. Las familias, los colegios y las políticas públicas no han desarrollado respuestas coordinadas. La educación digital es fragmentaria, la regulación insuficiente y el acceso sin límites en muchos hogares. Mientras las plataformas se benefician del compromiso y la interacción de los usuarios -el llamado “engagement” o grado de involucración con el contenido-, las niñas cargan con el coste psicológico.

Esto no es un detalle menor. Afecta a la identidad, al bienestar emocional y al futuro de una generación. La adicción a las redes no es un capricho adolescente: es un riesgo de salud pública que requiere atención urgente.

No podemos esperar a que las consecuencias se normalicen. Exigir regulación real, educación digital efectiva y protección activa es una obligación. ¿No es otro tipo de violencia?

Pedro Marín Usón (Zaragoza)