Niñas quemadas por los likes
Niñas quemadas por los likes
Las redes sociales han pasado de ser un complemento a constituir el entorno cotidiano de adolescentes y niñas. Pero dentro de esta normalidad digital emerge una desigualdad preocupante: las niñas sufren un impacto mayor por la adicción a las plataformas.
Los datos confirman el patrón. Las chicas muestran tasas más altas de uso problemático, mayor vulnerabilidad a la comparación constante y efectos más severos en la salud mental. La obsesión por la imagen corporal, la validación externa mediante likes y la exposición a contenidos dañinos se concentran en ellas. No es casualidad: la arquitectura de las redes está diseñada para maximizar la atención, y las niñas, en una etapa crítica de desarrollo, son más sensibles a sus mecanismos.
El problema no es solo individual. Es estructural. Las familias, los colegios y las políticas públicas no han desarrollado respuestas coordinadas. La educación digital es fragmentaria, la regulación insuficiente y el acceso sin límites en muchos hogares. Mientras las plataformas se benefician del compromiso y la interacción de los usuarios -el llamado “engagement” o grado de involucración con el contenido-, las niñas cargan con el coste psicológico.
Esto no es un detalle menor. Afecta a la identidad, al bienestar emocional y al futuro de una generación. La adicción a las redes no es un capricho adolescente: es un riesgo de salud pública que requiere atención urgente.
No podemos esperar a que las consecuencias se normalicen. Exigir regulación real, educación digital efectiva y protección activa es una obligación. ¿No es otro tipo de violencia?
Pedro Marín Usón (Zaragoza)
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
FÚTBOL SALA FEMENINO
Marta Figueiredo, la capitana del Ourense Ontime, también sigue
MUJERES
Café diabólico
COMBATE CONTRA LOS INCENDIOS
Cuarenta bomberos búlgaros se formarán en Toén para luchar contra los fuegos
Por qué la IA no sirve de nada si no despiertas