ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una salida de vía en Toén obliga a evacuar a dos personas
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Dos personas tuvieron que ser evacuadas tras sufrir una salida de vía en el municipio de Toén. El accidente se produjo en la parroquia de Puga, concretamente en la carretera que comunica los lugares de San Fiz y A Eirexa.
El operativo se activó después de que una vecina alertase al 112 Galicia al presenciar el siniestro. Según la información facilitada por AXEGA, el vehículo quedó en una posición complicada tras abandonar la calzada, lo que dificultaba la salida de sus ocupantes. Aunque ninguno de ellos se encontraba atrapado en el interior, fue necesaria la intervención de los equipos de emergencia para proceder a su evacuación con seguridad.
Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de los bomberos de O Carballiño, miembros del GES de Ribadavia, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de Protección Civil.
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