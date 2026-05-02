CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
El alcalde de Trasmiras ve “deslealdade” con el cuartel
Cinco meses después de su cierre cautelar, la situación del cuartel de Trasmiras llegará al Congreso de los Diputados y al Senado a raíz de una Proposición No de Ley (PNL), presentada por los representantes del Partido Popular por la provincia de Ourense, Ana Vázquez, Rosa Quintana y Celso Delgado, quienes acompañados de Emilio Pazos y Gumersindo Lamas, alcaldes de Trasmiras y Sarreaus, aclararon que exigirán al Gobierno que detenga el desmantelamiento.
Vázquez aclaró que la iniciativa parlamentaria se reforzará al presentar dos preguntas para respuesta oral y por escrito, dirigidas a la Comisión de Interior del congreso y al Ejecutivo Central. “É moi inxusto que un concello rural se vexa atacado e desprotexido dos seus dereitos (...) simplemente porque hai un Goberno que quere quitalo -el cuartel- de aquí, algo que non está sucedendo no resto das provincias. Só estamos a ver que na provincia de Ourense se está intentando pechar cuarteis“, afirmó.
La diputada ve como “excusa” el informe de riesgos laborales que el Ministerio esgrime, aclarando que los alcaldes buscan fondos públicos “para facer o que tería que facer o Ministerio, arranxar esas deficiencias, pero non o fan polo capricho que sexa”, sentenció. “Estamos preguntando e estánnos enganando”, continuó, refiriéndose a las respuestas por escrito en las que “Marlaska nos dí que non se pecha (…) e resulta que os Gardas Civís acaban de recibir un aviso de que pidan destino, que isto se pecha”.
“Non pode ser que o Ministerio de Interior non teña falado cos alcaldes”, dijo Vázquez, a lo que Gumersindo Lamas, sumó: “Hai unha falta de lealdade institucional que me parece gravísimo, doutras épocas. A conclusión que chego é que é porque somos alcaldes do PP”. “Nós seguimos loitando polo rural porque creemos que ten futuro, eles está claro que non”, añadió Lamas.
Por su parte, Emilio Pazos recordó las numerosas comunicaciones enviadas a la Subdelegación y que no han tenido respuesta: “Estánlle faltando ao respeto aos 2.500 veciños de Trasmiras e Sarreaus”. “Pediuselle por escrito información e unha chave para poder acceder ao cuartel, xa que estamos facendo o proxecto de rehabilitación, e nin sequera iso nos facilitaron”, aclaró Pazos. “Ao mellor pensan que se entramos ao cuartel imos ver a realidade”, espetó, apuntando a la posibilidad de que si se realiza un segundo informe externo, este pueda desmentir que las condiciones del edificio no son válidas para su uso.
