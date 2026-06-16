Trasmiras convértese na capital limiá da música
"LUMEADA"
Trasmiras celebra o festival “Lumeada”, que reúne a grupos de toda a provincia
Trasmiras sempre foi un pobo de músicos. Ou polo menos niso coinciden tódolos veciños. Para reunir aos grupos da contorna e poder pasar un día en familia, a escola de música do municipio -que cumpre 15 anos- celebra o Festival Lumeada, unha cita que vivirá a súa terceira edición o vindeiro sábado 20 de xuño.
A cita reunirá a partir das 18,30 horas no pavillón local a media ducia de grupos: Vai de Vagar a Forxa, Mulleres Rurais (Xinzo), Do Revés, Lembranza Solpor, Pandeiretas de Coelerni, e As Xeitosiñas, que tocaran xunto á coral, a banda de gaitas e o grupo de acordeóns da escola de música local.
Homenaxe Diana Rodríguez, da directiva da Escola de Música de Trasmiras, explicou que cada grupo toca uns dez minutos antes da paparota e a foliada final, apuntado que cada ano se homenaxea a unha persoa. Na primeira edición foi a Delfín “O Rato”, un senlleiro músico da localidade co que moitos alumnos da escola tocaron “e mesmo algunhas gaitas que inda temos están feitas por el”, aclarou Rodríguez. Nesta edición a homenaxeada será a gaiteira Cristina Pato, que estará presente durante o festival: “Retrasámolo para que poidese estar ela, xaque normalmente é a finais de maio”.
O evento vai máis aló da música, buscando ser un punto de encontro para os membros do eido musical, converténdose nun lugar de socialización para novos e maiores. “Na escola temos alumnos de oitenta anos”, falou Rodríguez, “moitos tocan por oído, non saben nin as notas”. Para a localidadade, a escola -e por consecuencia o Lumeada- é algo máis, é o lugar onde diferentes xeracións de avós, pais, fillos e netos comparten o amor que caracteriza a súa terra polas melodías.
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