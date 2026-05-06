Polémica en Trasmiras al no pedir ayuda por daños

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) se citó en Trasmiras para denunciar el “abandono” de las administraciones tras las tormentas de este año. Allí, la portavoz nacionalista local, María do Mar, explicó la situación de las infraestructuras afectadas del municipio y alertó de la falta de iniciativa del gobierno local al no solicitar la línea de ayudas anunciada en febrero para la reparación de pistas tras las lluvias: “O 50% está pendente por parte do Estado nos concellos que o solicitaron, pero no caso de Trasmiras non se presentou nada”.

María do Mar calificó de “contradictorias” las declaraciones del gobierno municipal: “Fainos graza as declaracións desta última fin de semana cando din que se senten ignorados e decepcionados polo Goberno central e logo sacan liñas de actuacións que non se solicitan”.

El portavoz provincial del BNG, Bernardo Varela, apuntó a las administraciones autonómica y estatal: “Estamos a denunciar que, logo xa practicamente cinco meses, non temos respaldo de ningunha administración”. Además, recordó que los daños fueron evaluados por los concellos en más de 16 millones de euros y criticó la falta de respuesta del Estado sobre la posible financiación del 50%.

Por su parte, el regidor de Trasmiras, Emilio Pazos, aclaró que el Concello no solicitó las ayudas porque la prioridad es “aprobar a financiación do que non fai a Subdelegación nin o Estado: a execución do cuartel”, además de otras inversiones como la residencia y el nuevo cementerio.

Pazos defendió la gestión municipal al señalar que se actuó en las carreteras y cunetas: “Tíñamos os deberes feitos”, asegurando que las máquinas estuvieron trabajando durante el verano y el invierno en labores de limpieza y reparación.