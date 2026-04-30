Trasmiras luce su Toro de Osborne en su 70 aniversario

El Toro de Osborne cumple 70 años, siendo concebido en 1956 por el diseñador andaluz Manolo Prieto. Se empezaron a instalar en los años siguientes, periodo en el que uno de los iconos de la comarca de A Limia llegó a su emplazamiento actual. El toro de lidia de 14 metros de altura que corona Trasmiras es uno de los cinco instalados en Galicia, y el único en Ourense.

Esta imagen, que comenzó como una campaña publicitaria, se ha convertido de uno de los símbolos de España. Aunque en 1994 el Reglamento General de Carreteras ordenó retirarlos, las movilizaciones a nivel nacional llevaron a que en 1997 el Tribunal Supremo dictara sentencia a favor de su mantenimiento.

Tras siete décadas, Trasmiras sigue luciendo su toro, que no ha estado exento de daños. Los vecinos, siempre se preocupados por la figura, conservan numerosas anécdotas, como cuando le faltaron los cuernos -ya repuestos-, o que en 2022, un artista decicidió pintar de azul cielo el toro, haciendo ver que había desaparecido. Al poco tiempo fue devuelto a su color natural, el negro que hoy aún conserva y permite verlo desde la A-52.