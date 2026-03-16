Trasmiras ofrecerá 80 plazas para los mayores

La primera residencia de mayores de Trasmiras sigue dando pasos para convertirse en una realidad. Esta semana, la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, y el presidente de la Diputación, Luis Menor, visitaron las obras de construcción de esta infraestructura social, que contará con un total de 80 plazas públicas, de las cuales 60 serán residenciales y 20 corresponderán al servicio de centro de día.

Durante el recorrido, los mandatarios estuvieron también acompañados por el alcalde de la localidad, Emilio Pazos, y otros representantes institucionales como el delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, y el gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez.

El proyecto supone una inversión global que se sitúa entre los 2,7 y los 3 millones. La Xunta aporta el 45%, lo que supone 1,2 millones de euros financiados a través del Plan de Investimentos en equipamientos sociales. La Diputación participa con una aportación de 250.000 euros, mientras que la empresa constructora asume el resto del presupuesto mediante una inversión privada de 1,5 millones.

Fabiola García destacó durante su intervención que el Plan de Investimentos es “unha mostra máis do compromiso da Xunta coa atención ás persoas maiores”. Asimismo, la conselleira adelantó que el Gobierno autonómico prevé continuar con este impulso para alcanzar las 3.500 nuevas plazas residenciales al finalizar la legislatura en el año 2028.

Por su parte, Luis Menor subrayó que actuaciones de este tipo son “un exemplo claro de cooperación entre administracións para resolver un dos retos máis importantes do noso tempo: garantir unha atención digna e de calidade ás persoas maiores”. El presidente provincial concluyó resaltando que la inversión en servicios sociales “é tamén investir no futuro do rural”.

Creación de empleo

Además de la mejora asistencial, la puesta en marcha de este centro en Trasmiras supondrá la creación de 24 puestos de trabajo. El edificio, situado en una parcela urbana con acceso a zonas verdes, priorizará en su reglamento de funcionamiento el acceso de los vecinos de Trasmiras a las plazas disponibles.