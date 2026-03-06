Alumnos triveses foron arqueólogos por un día

IES XERMÁN ANCOCHEA
O alumnado de 4º da ESO e de 1º e 2º de Bacharelato de Humanidades do IES Xermán Ancochea de Trives participou este xoves nunha saída educativa a Lugo organizada polo departamento de Clásicas do centro. A xornada combinou historia, patrimonio e aprendizaxe práctica nunha experiencia que lles permitiu achegarse ao pasado romano da cidade.
Un dos momentos principais da visita foi a participación nun obradoiro de arqueoloxía na Domus do Mitreo. A actividade incluíu unha visita guiada dinámica polas instalacións do museo, un espazo de preto de 600 metros cadrados no que se conservan diversos restos arqueolóxicos que permiten coñecer a evolución da cidade de Lugo desde a época romana ata períodos posteriores.
Durante o percorrido polo subsolo da cidade, o alumnado puido interactuar con diferentes réplicas arqueolóxicas vinculadas ao mundo romano e descubrir algúns dos segredos mellor gardados da antiga Lucus Augusti. O obxectivo da actividade era achegar aos estudantes ás metodoloxías de traballo da arqueoloxía moderna e comprender mellor os modos de vida e a cultura material da sociedade romana.
A través dunha escavación simulada relacionada co achado da casa do Mitreo, os propios alumnos e alumnas convertéronse por un momento en arqueólogos. Eles mesmos interpretaron os elementos atopados e experimentaron algúns aspectos da vida cotiá na antiga cidade romana.
A excursión completouse cunha visita ao Centro de Artesanía e Deseño de Galicia (Centrad), onde puideron coñecer diferentes propostas vinculadas á artesanía e ao deseño galego, ampliando así a xornada con outro enfoque cultural.
A saída permitiu ao alumnado trivés aprender de maneira práctica e participativa, demostrando unha vez máis o valor das actividades fóra da aula para comprender mellor a historia e o patrimonio que estudian no día a día.
