Condenado por golpear con un botellín de cerveza en la cabeza a otro hombre en Trives

La jueza de la Plaza 2 de Sección Penal de Ourense condenó a pagar dos multas (600 euros) a Adrien L. F. por un delito leve de lesiones y otro de daños, tras un altercado violento ocurrido en la madrugada del 12 de agosto de 2022 en Trives. El incidente comenzó sobre las 04,15 horas a raíz de un enfrentamiento previo.

El acusado golpeó fuertemente en la cabeza a la víctima, utilizando un botellín de cerveza. Este impacto directo le provocó una herida contusa y sangrante en la zona occipital que requirió asistencia médica y diez días de recuperación. Tras este primer ataque, la víctima abandonó el lugar en su vehículo para acudir al centro de salud y tratar de poner una denuncia ante la Guardia Civil. A su regreso, al pasar con su Volkswagen Golf por la plaza del Pilón, el acusado volvió a actuar lanzando un vaso de cristal contra el coche.