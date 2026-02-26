Manzaneda refuerza su política contra incendios

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, tuvo esta semana un encuentro en su despacho de San Caetano con el alcalde de Manzaneda, Pedro Yáñez, para reforzar la colaboración entre ambas partes en temas como la prevención y defensa contra incendios forestales o la mejora de las infraestructuras rurales.

Así, se destacó la cooperación entre la Xunta y el Ayuntamiento en el marco del convenio para la gestión de la biomasa en los cinturones secundarios firmado entre Medio Rural y Seaga, que acaba de ser renovado, con el fin de seguir apoyando a entidades locales y particulares para que puedan cumplir con la normativa en esta materia.

Precisamente, en relación con este tema, cabe recordar que Manzaneda ya ha solicitado su adhesión al nuevo convenio y también cuenta con su propio plan municipal de prevención y defensa contra incendios forestales, para cuya elaboración contó con el apoyo del Ministerio y fue aprobado por el Ayuntamiento en virtud de este convenio.