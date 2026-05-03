¿Sabe usted que es difícil quitarles la feria a los triveses?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, los triveses acuden a su feria "en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza"
¿Sabe usted que cuando hay voluntad no existen peros? ¿Que pese a que la feria de Trives coincidió este viernes con la de Caldelas, reduciendo el número de puestos, hubo que hacer cola? ¿Que ni el mal tiempo ni los truenos echaron para atrás a estos triveses que se aglomeraron para comprar sus plantas? ¿Que, ante tal compromiso, esperemos que la “Madre Flora” les ayude a que crezcan fuertes en sus huertos?
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