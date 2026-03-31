La DO Ribeira Sacra tramita ayudas para los viticultores

El Consello Regulador de la Denominación de Origen Ribeira Sacra tramitará hasta el 20 de abril las solicitudes de ayudas destinadas a la reestructuración y reconversión de la viña, dirigidas a viticultores inscritos en el registro correspondiente.

La convocatoria fue publicada el 27 de marzo en el Diario Oficial de Galicia por la Consellería del Medio Rural. Estas ayudas tienen como objetivo mejorar la competitividad del sector vitivinícola, fomentar sistemas de producción más sostenibles y reducir los costes de las explotaciones.

Podrán beneficiarse de estas subvenciones las personas viticultoras inscritas en el Registro Vitícola cuyas viñas estén destinadas a la producción de uva para vinificación. La superficie máxima subvencionable será de cinco hectáreas por solicitante.

Las ayudas se aplicarán a actuaciones como la replantación de viñedos, la reconversión varietal y la mejora de las técnicas de gestión. Asimismo, buscan favorecer la adaptación a las demandas del mercado y la conservación de las variedades autóctonas gallegas.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 27 de abril. Los viticultores inscritos en la Denominación de Origen Ribeira Sacra podrán tramitar las ayudas en la sede del Consello Regulador en Monforte de Lemos, previa cita telefónica.

Estas medidas, según señalan, también pretenden impulsar el relevo generacional y contribuir al desarrollo del medio rural en Galicia.