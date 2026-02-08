Galería | Así quedó la casa calcinada en Castro, en Trives: "Los bomberos no llegaban y las mangueras de los vecinos no tenían presión"

Galería | Así quedó la casa calcinada por el fuego en un incendio en la aldea de Castro, en A Pobra de Trives

El fuego calcinaba en la noche del sábado, una casa al completo en la aldea de Castro, en A Pobra de Trives. Esta mañana, los dueños, vecinos y bomberos podían acercarse a la vivienda para evaluar los daños. No ha quedado nada.

Los bomberos se encuentran inspeccionando los restos de la casa que quedó completamente arrasada por el fuego en la aldea de Castro, en Trives. Los vecinos se afanaron por poner freno a las llamas, pero no se pudo controlar. Tuvieron que acudir los Bomberos de A Rúa porque en Trives no estaban disponibles, según apunta el vecino afectado, y además se vieron con dificultades para acceder al lugar, por problemas también generados por el temporal. Esta mañana revisan los restos, un tejado completamente derrumbado sobre la casa y el interior es un amasijo de escombros, maderas quemadas y tejas caídas de la cubierta. La tardanza de los bomberos no ayudó a controlar a tiempo la situación y los vecinos intentaron ayudar pero sus mangueras no llegaban y no tenían suficiente presión.

Este domingo, se conseguía, ya con luz, revisar y evaluar los daños. La casa quedó completamente quemada.