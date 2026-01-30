El mal tiempo frustra la Andaina do Chourizo en Trives
La decisión fue adoptada tras realizar un reconocimiento de la ruta, en el que la organización de la Andaina do Chourizo comprobó la imposibilidad de garantizar la seguridad de los participantes.
El Club de Montaña Trives ha anunciado la cancelación de la Andaina do Chourizo, prevista para este fin de semana, debido a las adversas condiciones meteorológicas registradas en los últimos días y a las previsiones para las próximas jornadas. La decisión fue adoptada tras realizar un reconocimiento de la ruta, en el que la organización comprobó la imposibilidad de garantizar la seguridad de los participantes.
Según informó el propio club el pasado miércoles, el recorrido presenta tramos pantanosos como consecuencia de las intensas nevadas y lluvias, además de riesgo de caída de ramas provocado por el viento, circunstancias que desaconsejan la celebración de la andaina. A ello se suman las previsiones meteorológicas, que continúan marcadas por episodios de lluvia y nieve. Por estos motivos, la organización optó por suspender la actividad al no poder asegurar una jornada agradable y segura para los asistentes. El club procederá a la devolución de las inscripciones en los próximos días.
Pese a esta cancelación, la tradicional Festa do Chourizo de Vilanova, organizada por los vecinos, se mantiene según lo previsto.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
UNHA DÉCADA DE TRADICIÓN
Un Pandigueiro sorprendente en nave espacial
Lo último
REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES
¿Votan los migrantes en las elecciones? Qué dice la ley y por qué el debate ha vuelto al centro de la política
SE APROVECHÓ DE SU CONFIANZA
Acusa a su compañera de piso en Ourense de robarle joyas y estafarla