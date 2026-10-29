El poblado galaico-romano de Mouruás sale, tras siglos, a la luz

El castro de Mouruás, en San Xoán de Río, comienza a desvelar los secretos que esconde bajo tierra. Los trabajos arqueológicos, iniciados a finales de septiembre, han permitido localizar estructuras y cerámicas de época galaicorromana que amplían el conocimiento sobre este asentamiento.

Muestras de resto de cerámicas encontradas

La intervención, promovida por el Concello de San Xoán de Río y financiada por Agader en una primera fase y por la Axencia Turismo de Galicia en la segunda, está siendo realizada por Solventa Arqueoloxía, del grupo Xeitoira S. Coop. En ella participan el arqueólogo director de campo, Manuel G. Cabo, y Martiño X. Vázquez, administrador de la empresa.

Hasta ahora se han excavado 100 metros cuadrados y se ha localizado una estructura de unos 50 metros cuadrados, interpretada como una cabaña con horno. “A estrutura que aparece é feita nun momento de transición, cambio de era, de poboado castrexo a estrutura romana”, explica Vázquez.

Entre los materiales recuperados destacan fragmentos de cerámica doméstica, algunos decorados. El hallazgo amplía la información sobre el pasado que hasta ahora se conocía de Mouruás, tradicionalmente vinculado a la espada de bronce descubierta en los años sesenta y a la “pedra dos sete chanzos”.

Equipo de arqueólogos en la excavación

Vázquez destaca la importancia de las tecnologías empleadas para estudiar el terreno antes de excavar como el dron o microtopología del lugar: “Con tan só o xeorradar e sen mover nin un gramo de terra xa tiñamos moita información, e que había estruturas”.

Más de 3.000 años

La investigación completa las distintas etapas de ocupación en Mouruás, desde hace más de 3.000 años hasta la romanización, y a una relación con la explotación minera de Os Biocos y el paso de la Vía Nova. “Nós interpretamos que ten cando menos tres momentos históricos confirmados, primeiro hai máis de 3.000 anos coa espada de bronce, onde non sabemos que tipo de lugar era, pero si que había actividade”, explica Vázquez.

Primer muro descubierto, con una construcción que marca la transición entre castrexos y romanos

El yacimiento, de casi 2.000 años, presenta, no obstante, alteraciones provocadas por los trabajos agrícolas y la actividad de una antigua cantera. “Os traballos están permitindo localizar estruturas no interior do recinto. Tamén comprobamos alteración do sitio, pero por sorte na época da canteira non se chegou a danar esta estrutura”, explicaba Manuel G. Cabo al inicio de la excavación.

El objetivo ahora es musealizar la cabaña y dejar visible su horno para que los visitantes puedan comprender cómo era el asentamiento. Los pequeños materiales recuperados se trasladarán al Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, según añade Martiño.

“Sen a colaboración activa dos veciños e propietarios das fincas, esto non sería posible”, destaca Vázquez. El siguiente paso será compatibilizar la investigación y la conservación con su aprovechamiento cultural y turístico.

“Esta escavación amplía por completo a información que había de Mouruás, todo deixa claro que este pobo leva existindo máis de 3.000 anos”, concluye. “Agora toca conciliar entre a vertente do recurso cultural e turístico coa parte de estudos, máis técnica de patrimonio”, apunta Vázquez, que destaca así el reto de garantizar la conservación del yacimiento.