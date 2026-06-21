21 DE JUNIO
Hoy empieza el verano con temperaturas que pueden superar los 40 grados

¿Sabe usted que el restaurante La Viuda de Trives triunfa de manera internacional?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la aparición de este restaurante de Trives en TasteAtlas

La Viuda en Trives.
La Viuda en Trives. | La Región

¿Sabe usted que el restaurante La Viuda de Trives ha sido destacado por una plataforma gastronómica internacional? ¿Que es el único de la provicia que aparece en TasteAtlas como uno de los mejores restaurantes tradicionales de Galicia, Asturias y Cantabria? ¿Que con su presencia en la citada guía, el establecimiento trivés pone en valor su cocina tradicional y su arraigo en la comarca?

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