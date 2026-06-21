¿Sabe usted que el restaurante La Viuda de Trives triunfa de manera internacional?

¿Sabe usted que el restaurante La Viuda de Trives ha sido destacado por una plataforma gastronómica internacional? ¿Que es el único de la provicia que aparece en TasteAtlas como uno de los mejores restaurantes tradicionales de Galicia, Asturias y Cantabria? ¿Que con su presencia en la citada guía, el establecimiento trivés pone en valor su cocina tradicional y su arraigo en la comarca?