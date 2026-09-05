¿Sabe usted que seica los menores de Trives no pudieron beneficiarse el pasado año de un bono de 20 euros para libros de la Deputación? ¿Que el Concello decidió no adherirse a esa iniciativa anunciando un bono propio de 30 euros, destinado a libros y material escolar y para todos los menores del municipio? ¿Que resulta que es bono alternativo no llegó a hacerse efectivo?¿ Y que los niños al final se quedaron sin uno ni otro?