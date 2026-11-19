El Consorcio de Augas de Valdeorras mantendrá congeladas las tarifas de sus servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración. Así lo acordaba este miércoles la Comisión Ejecutiva y la Asamblea General de la entidad, reunidas en O Barco de Valdeorras bajo la presidencia de Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense, aprobándose un presupuesto de 1,85 millones de euros.

La visita de la autoridad política provincial a Viloira para participar en la reunión, traía consigo un importante anuncio: el agua no subirá de precio en 2027 en la comarca. Y es que, las tarifas aplicadas durante 2026 continuarán vigentes el próximo ejercicio. La modificación de las ordenanzas fiscales, aprobada provisionalmente por la Asamblea General, se debe a cuestiones de tipo técnico y no conlleva cambios económicos.

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Entre los acuerdos adoptados también figura la aprobación inicial del reglamento del servicio de saneamiento para los nueve municipios de la comarca, después de que los respectivos ayuntamientos hubiesen dado su visto bueno inicial. Asimismo, la Comisión Ejecutiva aprobó las asistencias técnicas necesarias para garantizar durante 2027 los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, que la Diputación presta a través de su concesionaria, AquaOurense.

Continuidad y estabilidad

El Consorcio constituye un modelo de cooperación entre administraciones para gestionar servicios esenciales del ciclo integral del agua. Actualmente, abastece y presta servicios de saneamiento a 13.368 habitantes del municipio de O Barco, mientras que la depuración y mantenimiento de aguas residuales alcanza a los nueve concellos de Valdeorras, con una población de unas 25.000 personas.

Según Menor, los acuerdos buscan garantizar la continuidad y estabilidad de unos servicios públicos esenciales, reforzando la cooperación entre la Diputación y los ayuntamientos de Valdeorras para asegurar una gestión eficiente del ciclo integral del agua.