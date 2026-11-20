La asociación Asilival volvió a concentrarse este jueves frente al Hospital Comarcal de Valdeorras para reclamar la incorporación de un neumólogo y la puesta en marcha de un servicio de Neumología. Durante la protesta se volvió a exigir respuestas a las autoridades autonómicas sobre el anunciado estudio de prevalencia de la silicosis.

“A ver si nos responden de una vez quién va a hacer el estudio”, reclamó el líder de la asociación José Rodríguez, que recordó que Saúde Pública dijo que se encargaría de realizarlo, sin concretar si será Atención Primaria, el propio hospital u otro organismo. “Queremos saber quién lo va a hacer y que haya datos”, lamentó.

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El presidente también mostró su preocupación por los cambios administrativos que, según explicó, obligan ahora a solicitar los permisos para las recurrentes manifestaciones con diez días de antelación, frente a los tres que se exigían anteriormente. “Esto se está poniendo negro”, afirmó. Rodríguez agradeció el apoyo del PSOE y el BNG de O Barco y Valdeorras, “es un problema político y necesitamos de los políticos”.

La asociación anunció además que el próximo jueves 26 cortará la carretera, aprovechando el contexto electoral, y marchará hacia el Concello. “Somos solo cien, necesitamos la implicación de toda la comarca, el hospital está como está. A nadie le gusta ir a Ourense”, concluyó.