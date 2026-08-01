La Asociación Empresarial de Valdeorras (AEVA) continuará apostando por la formación tras el verano

La Asociación Empresarial de Valdeorras (AEVA) estrenó gerente el pasado mes de mayo, cuando Raquel Rodríguez se puso al frente en este puesto. Durante los primeros meses se centró en contactar con sus asociados, escuchar las necesidades del tejido empresarial de la comarca y dar continuidad a los proyectos que ya estaban en marcha, al tiempo que prepara nuevas iniciativas de formación y promoción.

Explicó que una de las prioridades ha sido mantener una toma de contacto directa con empresas, pymes y autónomos para conocer de primera mano sus inquietudes y las demandas que trasladan al colectivo. En este proceso, aseguró que han recibido tanto a empresas asociadas como a otras que todavía no forman parte de AEVA y que se acercan en busca de asesoramiento sobre ayudas, subvenciones y otros recursos. “La gente pregunta y sabe que existimos”.

De cara a los próximos meses, AEVA continuará apostando por la formación. Entre las actividades previstas figuran cursos dirigidos al sector comercial y al ámbito vitivinícola, además de una nueva jornada sobre ciberseguridad.

La entidad también dará continuidad al programa Recomenda Valdeorras, una iniciativa que, según indican, está ofreciendo buenos resultados y que seguirá desarrollándose con nuevas acciones promocionales.

A ello se suma la continuidad del programa llevado a cabo en los institutos de la comarca, con la que AEVA busca fomentar la relación entre el ámbito educativo y el tejido empresarial de Valdeorras.