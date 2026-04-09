Los vinos de la D.O. Ribeiro logran seis medallas de oro en Burdeos

El Ribeiro volvió a dar la campanada en el Challenge International du Vin, el Desafío Internacional del Vino de Burdeos, al ser por tercer año consecutivo la D.O. española con más blancos premiados. Seis vinos del Ribeiro consiguieron medalla de oro en el concurso internacional más antiguo de Francia que en 2026 cumplió su 50 aniversario. Galicia obtuvo un total de nueve medallas. Además de las del Ribeiro, otras tres fueron para Rías Baixas. También por tercer año consecutivo, Ribeiro duplicó a Rías Baixas en vinos premiados en este certamen.

El Ribeiro mantiene el número de oros, a pesar de que el concurso ha reducido el número de medallas otorgadas este año al haber disminuido el número de participantes. Los ribeiros premiados fueron Adega do Moucho 2022, de la bodega del colleiteiro Francisco García Pérez; Maleiga Intre 2024, de Adega Maleiga; Alberte 2024 de Bodega Nairoa, y Ramón do Casar Varietal 2025, Ramón do Casar Nobre 2024 y Ramón do Casar Godello 2024. Salvo este último, los otros cinco vinos tienen como principal variedad la treixadura. Las tres medallas de Rías Baixas fueron para Bernón 2025, Paco & Lola Prime 2021 y Paco & Lola Vintage 2028.

El Ribeiro mantuvo la cifra de oros de 2025, aunque Burdeos redujo el número de medallas al disminuir la participación

Las catas tuvieron lugar los días 27 y 28 de marzo, mediante el sistema de cata a ciegas, en mesas de cuatro integrantes, un enólogo, un bodeguero, un distribuidor y un consumidor cualificado, generalmente miembro de un club de cata. Este año se presentaron a concurso 1.477 vinos procedentes de 22 países y obtuvieron medalla de oro o de plata 479 de ellos. El criterio de valoración no solo depende de la evaluación del jurado sino también del número de vinos participantes, ya que existe un factor restrictivo de manera que solamente pueden ganar medalla un 33 por ciento de los vinos participantes. Esto explica que haya habido menos premiados que en ediciones anteriores al haber descendido el número de muestras presentadas al concurso. (En 2025 fueron 1.928 y en 2024 cerca de 3.000). Desde 2022 el Desafío Internacional de Vino de Burdeos no concede medallas de bronce. España y Portugal consiguieron 62 medallas cada uno. Francia, con 263, fue el país con más vinos premiados. El jurado estuvo integrado por un total de 248 miembros de quince nacionalidades diferentes.

Aunque cada vez es mayor el número de blancos premiados, Burdeos sigue siendo un concurso en el que dominan los vinos tintos, como sucede en la mayoría de las grandes competiciones internacionales. También se han ido incorporando nuevas tipologías, la más reciente en esta cita fue la de los vinos desalcoholizados.

Las próximas citas internacionales se celebrarán en el Reino Unido: International Wine Challenge, International Wine & Spirits Competition y Decanter, y Armenia, donde tendrá lugar este año la competición itinerante del Concurso Mundial de Bruselas.

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