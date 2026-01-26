Se buscan voluntarios para limpiar de escombros la mina de Valborraz

La iniciativa forma parte de la campaña “Recuperemos Valborraz”, lanzada el pasado mes de noviembre buscando recaudar fondos para su recuperación. “Gracias a la generosidad de muchas personas, podemos lanzar esta primera campaña de limpieza”, explicó Carlos Tejerizo, presidente de Sputnik Labrego.

Los trabajos se desarrollarán durante los días 21 y 22 de marzo, y se centrarán en la limpieza de los edificios de la administración y la gestión de la mina, los cuales son considerados “uno de los espacios más emblemáticos, pero también más afectados de la mina después de los incendios del pasado verano”, añadió Tejerizo.

El wolframio

Desde el colectivo recuerdan que Valborraz fue una de las docenas de zonas de extracción de wolframio en los años 40 y 50 del siglo pasado, siendo un mineral estratégico para la fabricación de material bélico. Añaden que destacó no sólo por la cantidad del mineral extraído, siendo una de las más potentes en la Segunda Guerra Mundial, sino también por ser la única que estuvo gestionada por la Alemania nazi.

“Es un primer y humilde paso para revertir el estado de deterioro de la mina. El objetivo es dar dos pasos hacia adelante frente al estado del que pensamos es uno de los enclaves industriales más emblemáticos del nororeste peninsular. Nuestro objetivo es también hacer partícipe a la ciudadanía en las tareas de conservación del patrimonio, además de llamar la atención de las administraciones competentes para actuar ante la posibilidad de perder para siempre este espacio”, apuntó el presidente de Sputnik Labrego.

La campaña incluye el seguro, alojamiento y manutención, pudiendo sumarse a ella hasta 15 voluntarios. Los interesados deberán enviar un correo a la dirección de la asociación científica: sputniklabrego@gmail.com.