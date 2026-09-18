El Camiño de Inverno reparte sus credenciales

Comenzó el reparto de las credenciales del décimo aniversario de la oficialización del Camiño de Inverno, un documento que los peregrinos podrán mostrar en su viaje a Santiago. Fueron mil los primeros ejemplares repartidos entre las distintas asociaciones de esta ruta de peregrinación, según apuntó la presidenta de la Asociación de Amigos do Camiño de Inverno, Asunción Arias, quien no descuidó unas palabras en recuerdo de Ramón García “Ragar”, a quien sustituyó en la presidencia del colectivo y que hace años intentó sacar una credencial, iniciativa que no prosperó: “Para min é unha alegría doble, por ‘Ragar’”.

Las credenciales fueron realizadas por la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camiño de Santiago, entidad que contó con el apoyo de la Federación Gallega de Amigos del Camino y del Xacobeo.

“Fai tempo que se esperaba unha credencial deste camiño”, comentó Asunción Arias y seguidamente destacó la buena acogida: “Está habendo unha gran demanda desde outras asociacións”.

Arias apuntó que la asociación que preside intentará sacar adelante una guía del Camiño de Inverno que fue elaborada en 1993 y que el colectivo valdeorrés aún no consiguió llevar a la imprenta.