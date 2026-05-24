La campaña de setas en Valdeorras acusó la subida de las temperaturas

Los micólogos tienen la mirada puesta en le cielo y en las tormentas. Si después de las copiosas lluvias del otoño y el invierno, las espectativas no podían ser mejores. Sin embargo, las altas temperaturas de las últimas jornadas secaron la tierra, reduciendo considerablemente el número de ejemplares recogidos en el monte. Así las cosas, todo va a depender de la repercusión de las tormentas de estos días sobre el suelo para confirmar que estamos ante una campaña no demasiado mala.

En Valdeorras, la situación es aún peor, debido a los devastadores efectos de los incendios del verano de 2025. “En algunos sitios, el terreno ardió superficialmente y se pueden coger algunas, aunque es más difícil”, comentó desde O Barco un buen conocedor de las setas Juan Grande. En todo caso, afirmó que la campaña es peor que las anteriores. “Como otros años no va a ser. Hay menos ejemplares, a pesar de que llovió”.

En términos similares se pronunció el experto celanovés del Grupo Micolóxico Galego, Alejandro Mínguez. “Llovió en otoño, invierno y en primavera. Las condiciones eran muy buenas y pensé que iba a ser mejor, aunque mala no está siendo”. Indicó que se están encontrando muchos ejemplares de Cantharellus, Boletus o Russula. También se ven setas de chopo, que también son comestibles, aunque con ellas pueden localizarse otras muy ttóxicas e incluso mortales, como la Amanita alba. Por ello conviene que quienes carezcan de unos conocimientos básicos de Micología extremen las precauciones.

Los aficionados a la micología esperan que las tormentas aumenten la producción micológica del monte

Mínguez también se refirió a las elevadas temperaturas, indicando que no favorecen la aparición de setas, pues estas requieren temperaturas suaves y humedad. Ya refiriéndose a los montes que sufrieron los efectos de las llamas en el último mes de agosto, indicó que cuando las temperaturas fueron muy altas en el sustrato pudieron dañar los micelios y que “el monte va a tardar años en recuperarse”. La situación será menos grave si el fuego fue superficial, dada la alta capacidad de regeneración de los montes gallegos.

La previsión de lluvias también es bien recibida en el entorno del Concello de Ourense, donde el monte también precisa de humedad. “El monte hoy está muy seco”, comentó este viernes José Luis Rico, presidente de la asociación micológica Os Cogordos. Explicó que hace un par de semanas, en los montes de Nogueira de Ramuín, podían encontrarse desde Boletus reticulatus, Cantharellus cibarius o pallens, hasta ejemplares de Russula.

Rico coincidió en la disminución de ejemplares con la llegada del calor. “Hasta que nos metamos de lleno en el verano, conque haya unos días de tormentas la situación vuelve a cambiar”, explicó.