Casaio contará con un centro de interpretación histórica

En los próximos meses, los vecinos de Casaio (Carballeda de Valdeorras) tendrán un local para conocer su pasado. Este es el objetivo de la asociación científica Sputnik Labrego, un colectivo que inició una campaña de excavaciones que finalizará el 11 de julio. “Queremos que se pueda ver esta historia”, dijo el coordinador del equipo, Carlos Tejerizo.

La Comunidade de Montes de Casaio-Lardeira ofreció un local para el centro de interpretación que expondrá las piezas recogidas en las campañas iniciadas hace casi una década. Ahora, los arqueólogos trabajan en el diseño del contenido, una labor que pretenden tener finalizada próximamente con miras a que el local pueda abrir sus puertas en 2027.

Los visitantes del futuro centro podrán seguir todos los trabajos realizados tanto en Pala de Cabras, con una antigüedad de aproximadamente 5.000 años; hasta las excavaciones en Penedo Xudío, un lugar ocupado en tiempos de los romanos y vuelto a utilizar en el medievo; pasando por los chozos de la guerrilla que constituyeron Cidade na Selva, en las décadas de 1940 y 1946; o las minas de wolframio de Valborraz, explotadas en varias etapas, entre los años 1913 y 1963. Para ello, contemplan recoger las piezas llevadas al Museo de Ourense y exponerlas en Casaio.

Paralelamente a los preparativos del futuro centro de interpretación, Sputnik Labrego centra la campaña de este año, en la que colaboran estudiantes de cuatro universidades -Universidade do Minho, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Salamanca y Universidad de Valladolid- en Penedo Xudío y las minas de Valborraz.

En Penedo Xudío, los arqueólogos excavaron una casa entera en un entorno donde la aparición de abundantes escorias conduce a los investigadores a deducir que están muy cerca de localizar restos de una fragua. Este lugar será objeto de una visita guiada el jueves 9 de julio, saliendo a las 19,00 horas desde Casaio.

Ya en referencia a las minas de Valborraz, Tejerizo confirmó que “los presos tenían condiciones bastante buenas, si bien no deja de ser un centro carcelario”, aludiendo a los estudios del investigador del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) Isidro García Tato.